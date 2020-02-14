İstiklal Mahkemelerinde yargılananlara iade-i itibar talebi

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, İstiklal ve Yassıada mahkemelerinin yeniden muhakeme edilerek, gereken özrün dilenip ailelere itibarlarının iade edilmesinin gerektiğini söyledi.

Çorum Valiliği, Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi tarafından düzenlenen “İlmi ve İçtimai Yönleriyle İskilipli Mehmet Atıf Efendi Sempozyumu” başladı. Sempozyumda bir açılış konuşması yapan eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, her devlette önemli şahsiyetler, büyük devlet adamlarının olduğunu, bizde de bu sayının oldukça fazla olduğunu belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin köklü bir devlet olduğunu ve asırlara dayanan tarihi ile mazisinin bulunduğunu açıklayan Kahraman, “Elbetteki çok devlet adamlarımız var. onları anmalıyız. Onlardan örnek almalıyız. Hayatlarını bilmeliyiz. Kimisi unutulur, seneler biraz acımasız davranır. Ama kimileri de yaşar. İnsanların ölüm tarihi cesetlerinin kabre konulduğu tarih değildir. Ölüm tarihi unutulma tarihidir. Bir kişi ne zaman unutulursa o zaman ölmüş olur. İskilipli Atıf Hoca’da yaşıyor. Yaşıyor ki anıyoruz. Anıyoruz çünkü örnek bir hayat yaşamış örnek bir ilim adamı, değerli bir insan. Kıymışlar ona. Katletmişler. Resmen bir katil hadisesi ile karşı karşıyayız. Neden şapkaya karşı çıktı. Ne zaman kitabı yazmış. 1 yıl 4 ay önce. Geçmişe kanunlar tebşir edebilir mi” dedi.

Tarihin iyisi ile kötüsü ile bizim tarihimiz olduğunu anlatan Kahraman, “Tarih ibret almak için vardır. İbret alınmalı. Pardon denilmeli. Kusura bakmayın o dönemin şartlarında böyle bir şey yapılmış ama hukuka uygun değil denmesi lazım. Böylece de iade-i itibar lazım. Gerek İskilipli Atıf Hoca’nın gerek diğerleri için itibar iadesi şarttır” ifadelerini kullandı.

Yassıada Mahkemesinin de İstikal mahkemeleri gibi infaz mangaları olduğunu kaydeden Kahraman, “Yassıada bir başbakan asıldı. Bir başbakan siyasi suçlu olarak görüldü ve asıldı. Olamaz böyle bir şey. Katil değil. Cani değil. Siyasi bir suç. Dış devletler kendisine mülteci hakkı tanınması için müracaat ettiler ama Türkiye onu astı. Yassıada Mahkemesi de İstikal mahkemeleri gibi infaz mangalarıdır. Yassıada 3 kişiyi astılar. 4 idam kararı verildi. 15 idam kararının 4’ü ittifakladır. Adnan Menderes, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan’ı astılar bir kişiyi asamadılar. Bayar’ı asamadılar. Arkası çok sağlamdı. Dışarıya yaslanmıştı” diye konuştu.

Tarihimizin iyi ya da kötü her yönünün bilinmesi gerektiğine dikkat çeken Kahraman, şunları kaydetti:

“Tarih bir deniz feneridir. Size istikameti gösterir. Tarih dünü öğrenirsiniz, bugünü değerlendirirsiniz, geleceği tahmin edersiniz. Çok elzemdir. Ama tarih hakikatiyle okunmalı. Resmi tarih ve gerçek tarih diye bir ikilem var. bu olmamalı. Yassıada’da bir ızdırap hadisesedir. Çok büyük yanlışlıklar yapıldı. Yassıada’da İstiklal Mahkemeleri gibi yeniden muhakeme edilmelidir. Bu hususta mahkeme açılmalıdır. Aklanma sağlanmalıdır. Gereken özür dilenmelidir. Ailelere itibar iade edilmelidir. Böyle olmaz. Adalet varsa bir ülkede istikbal ve gelecek vardır. Osmanlı adalete riayet ettiği müddetçe büyüktü. Adaletten bir sapma oldu çöküşe geçti. Kendi hukukumuzu bıraktık Fransız hukukunu aldık. Adaleti yerinden oynattık. Kemer köprülerde kilit taşı çekerseniz o bine çöker. Adalet öyledir. Burada adaletsizlik var. Yanlış yaptı. Yassıada özür dilenmeli.”

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de, İskilipli Mehmet Atıf Efendi’yi memleketine bağlı ve bir çok münevver yetiştirmiş bir ilim adamı olarak bildiklerini söyledi.

İskilipli Mehmet Atıf Efendi’nin Osmanlının son dönemi ve Kurtuluş Savaşı boyunca çok zor şartlarda olmasına rağmen yurt dışından gelen birçok teklife hayır demiş ve memleketini o zor günlerde terk etmemiştir. Çünkü, Kurtuluş Savaşımızda açıkça Kuva-yı Milliye'yi destekleyerek, milli mücadeleye karşı çıkmanın günah olduğunu dönemdaşı Mehmet Akif Ersoy gibi haykırmış bir kişidir” dedi.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Azimli’nin yaptığı sempozyumun ilk oturumunda eski AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu “İskilipli Mehmet Atıf Efendi’nin Siyasi Kişiliği ve Hukukçuluğu”, Prof. Dr. Ahmet Yaramış “1. Dünya Savaşı yıllarında İskilipli Mehmet Atıf Efendi”, Doç. Dr. Zekeriya Işık, “İskilipli Mehmet Atıf Efendi’nin Hayatı”, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Ali Polat, “II. Meşrutiyet Dönemi Sürgünleri (1913-1915) konulu sunum yaptı.

Sempozyum açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, eski milletvekili Mehmet Sılay, akademisyenler, öğrenciler katıldı.

(İHA)