İstiklal Marşı 23 Nisan coşkusuyla balkonlardan seslendirildi

Çorum'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100. yılını evlerinin balkonlarından ay yıldızlı bayraklar eşliğinde İstiklal Marşını okuyarak kutladı.

Çorum Belediyesi Bandosu, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Fatih Caddesinde konser verdi. Konser nedeniyle balkonlara çıkan vatandaşlar, bandonun söylediği şarkı ve marşlara ıslık ve alkışlarla destek verdi. Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın (ortada), etkinlikte vatandaşlara hitap etti.