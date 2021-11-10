İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı

FATİH BATTAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 83. yılında törenlerle anıldı.

Çorum’da da saatler 09:05'i gösterdiğinde hayat adeta dururken, bir sokak köpeğini sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunması ve İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamaması görenlerin duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu.

İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadan duran sevimli köpek, İstiklal Marşı bittikten sonra alanı terk etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021, 12:04