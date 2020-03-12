İstiklal Marşı’nı güzel okumak için yarıştılar

FATİH AKBAŞ

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şubesi “İstiklal Marşını Güzel Okuma” yarışması düzenledi.

Önceki gün sabah başlayan ve gün boyu devam eden elemlerin ardından yarışmanın finali ise akşam Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İlyas Gül yaptı.

Vakıf olarak Türk kültürünü korumak ve gelecek nesillere aktarmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten İlyas Gül, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

TÜRKAV Genel Başkanı Ebubekir Sıddık Korkmaz ise konuşmasında bu tür programların Türk milletini yarına taşıyıp ayakta kalmasını sağladığını ifade ederek, “Türk milleti misyonu gereği dünyayı insanın insanca yaşayacağı bir yere çevirmek için çalışıyor. Bu mücadele İslamla şereflenene kadar fetih ruhuyla taşınmış sonra ise cihat ruhuyla yoluna devam etmiştir. Yılmadan kültürümüzü aktarmaya devam edeceğiz. Bizler vatan uğruna canımızı vermeye hazırız. Bu ruh devam ettiği sürece ikinci 15 Temmuz’u yaşatmayız” diyerek sözlerini tamamladı.

Konuşmaların ardından yarışmaya geçildi. Gün boyu yapılan elemeler sonucunda ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde belirlenen üçer öğrenci finalde yarıştılar.

Jüri üyeliklerini; Gülay Durukan, Evrim Yalçınkaya, Alperen Uluer Yaşar, Aslı Çam ve Fatih Yılmaz’ın yaptığı yarışmada öğrenciler İstiklal Marşı’nı en güzel şekilde okumak için performans sergilediler.

Jüri üyelerinin yaptığı değerlendirmenin ardından sıralama şu şekilde oldu:

“İlkokullar; birinci Tuba Yavuz, ikinci Asya Çalışkan, Yusuf Mert Dalgıç, ortaokullar; birinci Yağmur Nisa Okumuş, ikinci Ezgi Tuana Duran, üçüncü Merve Yıldız, liseler; birinci Melike Nur Koş, ikinci Eda Nur Çıtak, üçüncü Ebubekir Demiral.” Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile çok sayıda davetli katıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2020, 18:53