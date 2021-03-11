İstiklal Şairimizi anıyoruz

İstiklal Marşımızın TBMM’de kabulünün 100. yıldönümü kutlanarak, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy anılacak.

100. yıl etkinlikleri bugün saat 09.00’da Çatak Tabiat Parkı’nda yapılacak ‘İstiklal Marşının Kabulünün 100. Yıldönümü Doğa Yürüyüşü’ ile başlayacak. 19.00-20.45 saatleri arasında mobil araç ile şehrin ana caddelerinde ‘Kahramanlık Türküleri Konseri’ verilecek.

İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Programı ve Mehmet Akif Ersoy Fotoğraf Sergisi yarın saat 10.00’da Devlet Tiyatro Salonunda başlayacak. 12.30’da Ulu Camii’de ‘İstiklal ve İman’ konulu vaaz verilip dua edilecek.

Aynı gün saat 20.00’de Veli Paşa Kadın Kültür Merkezi’nde ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif’ söyleşisi yapılacak. Kahramanlık türküleri eşliğinde gerçekleşecek program Çorum WEB TV’den naklen yayınlanacak.

Program, saat 21.00’de Çorum Belediyesi merkezi hoparlör sisteminden verilecek İstiklal Marşı eşliğinde tüm konutların balkonlarından halkın katılımı ile ‘İstiklal Marşını Hep Birlikte Okuyalım’ etkinliği ile sona erecek.