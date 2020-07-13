İstiklal Şehitleri Anıtı 15 Temmuz’da açılıyor

Çorum Belediyesi tarafından İstiklal Şehitleri Anıtında başlatılan çalışmalar tamamlandı. Anıtın açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde açılacak.

1920 yılında yeni kurulan TBMM Hükümetine karşı ayaklanan isyancıların isyanını bastırmak için Çorum'dan Alaca'ya giden Jandarma Binbaşı Nedim, Yüzbaşı Ahmet Beylerle, Jandarma Çavuş Kadir, Cemilbey Nahiye Müdürü Celepoğlu Hayri ve Daldaloğlu İsmail’in hatırasını yaşatmak amacıyla yapılan anıtta yıllardan beri nahoş görüntüler yer alıyordu. Yaptıkları çalışmayla Çorum’a yakışır bir anıt kazandırdıklarını ifade eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde de anıtımızın açılışını hemşehrilerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.” dedi.

Yaptıkları yeni düzenleme ile anıtın aziz şehitler hatırasına uygun hale getirildiğinin altını çizen Başkan Aşgın, “Milli değerimiz olan şehitlerimiz için 1924 yılında inşa edilen anıt, Belediyemiz tarafından yeniden düzenlendi ve aziz şehitlerimizin hatırasına uygun hale getirildi. Anıtımızı ecdadımıza, şehitlerimize, Çorum’umuza yakışan hüviyetine kavuştu.” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2020, 17:39