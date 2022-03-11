İstiklâl Marşı’nı en güzel okumak için yarıştılar

M.BURAK YALÇIN

12 Mart İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ‘İstiklâl’den İstikbale’ konulu İstiklâl Marşı'nı güzel okuma yarışmasının finali ve ödül töreni dün akşam Buhara Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen yarışmaya 65 öğrenci katıldı.

İlkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmanın finalini Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, MHP MYK Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Ahmet Kürşat Azkur, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gülgör, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Selim Aydın, TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, öğrenciler ve veliler katıldı.

Yarışma jürisinde Gökçer Öğünç, Alperen Uluer, Gülay Durukan, Reyhan Cevizci ve Bora Yarımca görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın sunuculuğunu ise Demet Güçlü Armutcu üstlendi.

Programın açış konuşmasını yapan TÜRKAV Şube Başkanı İsmail Deli, İstiklâl Marşı’nın eşsiz bir şaheser olduğunu belirterek, “İstiklâl Marşımız, milli birlik ve beraberlik duygusunun, milletimizin bağımsızlığa olan tutkusunun veciz bir biçimde ortaya konduğu ‘milli mutabakat metni’dir. İstiklâl Marşımız, yüz bir yıl önce bu topraklara operasyon yapmaya kalkışanlara, Akif’in dizeleriyle milletimizin haykırışıdır. Bu öyle bir haykırıştır ki yankısı bugün, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı, Eren Harekâtları’nda ve Karabağ’da duyulmaktadır. Dün Sakarya’da, Dumlupınar’da, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda düşmana geçit vermeyen ecdadın torunları, bugün de aynı azim ve kararlılıkla yedi düvelin yanı başımızda kurduğu oyunları canları pahasına bir bir bozmaktadır” dedi.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak ise Mehmet Akif Ersoy’un Kurtuluş Mücadesi döneminde Türk milletinin haykıran iradesi ve meydan okuyan nefesi olduğunu ifade ederek, “İstiklâl Marşı’mızın yazılmasına neden olan ahval ve şartları hazırlayan doş ve iç ihanet cepheleri şunu iyi anlamalıdır ki; hür olmanın, bağımsızlığın ne demek olduğunu bilen, Türklük gurur ve şuuru, İslâm ahlâk ve fazileti üzerine yetişen nice neslimiz, İstiklâlimizin dizelerini ebediyyen haykıracaktır” diye konuştu.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise konuşmasında peygamber efendimizin hicreti esnasında gizlendiği Sevr Mağarasına atıfta bulunarak, şunları söyledi: “Efendimiz Ebubekir’e ‘Korkma, Allah bizimle’ diyor. Mehmet Akif bundan 100 yüz yıl önce aynen bir mağarada sıkıştırdıkları gibi milletimizi, etrafımızda İngiliz’i, Amerikalısı ne kadar gavuru varsa, yılanın çıyanın bol olduğu bir noktada milletini gözünden sakındığı için, mazlumların son kalesi olan bu milletin, devletin düşmemesi için milletimize bakarak ‘korkma’ diyor ve devlet yeniden kuruluyor. Bu millet yüz yıl sonra hala tüm mazlumların umuduysa ‘korkma’ ifadesi şuanda da geçerli ve korkmuyoruz.”

Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı da İstiklâl Marşı’mızın ulusal kimliğimizi, bağımsızlığımızı ve tarihimizi temsil ettiğini vurgulayarak, “Türkiye Cumhuriyeti Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ulusal egemenliğini ve bağımsızlığını kazanmıştır ve bunu İstiklal Marşı ile tescil etmiştir. Dolayısıyla bir ulus İstiklâl Marşına sahip çıktığı oranda ulusal bağımsızlığını ve kimliğini korur ve yüceltir” şeklinde konuştu.

Açış konuşmalarının ardından sırasıyla sahne alan finalist öğrenciler, İstikâl Marşı’nı en güzel okumak için yarıştılar. Sahne performansları ile takdir toplayan yarışmacılar, izleyenleri duygulandırdılar.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İlkokullar kategorisinde Azra Naz Torunlu birinci, Şevval Mira Özcan ikinci, Duru Aksoy üçüncü oldu. Ortaokullar kategorisinde Şahinaz Al Agale birinci, Yusuf Mert Dalkıç ikinci, Arda Kerim Ayten üçüncü oldu. Liseler kategorisinde ise Neslihan Kaya birinci, Ilgın Ertan ikinci, Kutlu Şüheda Sağlam üçüncü oldu.

3 farklı kategoride organize edilen yarışmacılara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 15:23