İstiklâl Şehitleri Abidesi ihya oldu

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Yenilenen İstiklâl Şehitleri Anıtı, Abide Kavşağı yanında düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleşen açılışa Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Per. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Tamer Orhan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, bazı daire amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

Çorum Muharip Gaziler Derneği Başkanı Muharrem Gül, Çorum Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Galip Deniz ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Devane Camii Müezzini Selahattin Meşe’nin Kuran-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda duayı İl Müftüsü Muharrem Biçer yaptı.

Sunuculuğunu Taha Başaran’ın üstlendiği programda kürsüye davet edilen Vali Mustafa Çiftçi, Milletvekili Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli sırasıyla birer konuşma yaptılar.

GÜLABİBEY DÜZENLEMEDEN MEMNUN

Yenilenen İstiklâl Şehitleri Anıtı açılışında konuşan Gülabibey Mahallesi Muhtarı Hasan Belli, Abide’de yapılan düzenlemeden memnun olduklarını ifade etti.

Hasan Belli, “Atıl durumdaki anıtın restore edilerek yeniden ayağa kaldırılmasından dolayı Çorum Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’a şahsım ve mahalle sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

ŞEHADETLERİNİN 100. YILINDA...

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İstiklâl Şehitleri Abidesi’nde naaşları yer alan 6 ismi, şehadetlerinin 100. yılında unutmadıklarını söyledi.

Abide Kavşağı’na da adını veren anıtın tarihçesinden bahseden Halil İbrahim Aşgın, Milli Mücadele yıllarında çıkan bir iç isyanı bastırmak üzere Çorum Garnizonu’ndan yola çıkan Jandarma müfrezesindeki 6 askerin şehit düştüğünü kaydetti.

1920 yılında şehit düşen askerlerin önce Ulu Mezarlık’a defnedildiklerini 1924 yılında ise naaşlarının bugünkü Abide anıtının bulunduğu yere nakledildiğini anlatan Aşgın, “Cumhuriyet’in 10. yılında yani 1933 yılında açılışı yapılan anıt, 1958 yılında yenilenmiş. Ancak aradan geçen 62 yılda neredeyse unutulmaya yüz tutmuş” dedi.

“Ecdadımızın emanetleriyle birlikte bu anıta sahip çıktık ve restore ederek yeniden ihya ettik” diyen Aşgın, “Bu vefa borcunu ödemeyi bizlere nasip eden Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Burada kabri olan şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerine ve vatan için canlarını feda eden tüm kahramanlara rahmet diliyorum. Cenab-ı Allah o ruhu bizlerden esirgemesin” diye konuştu.

15 Temmuz destanının 4. yıl dönümünde anlamlı bir açılış gerçekleştirdiklerini dile getiren Aşgın, “Yanı başımızdaki bu anıt, destanların 15 Temmuz’la sınırlı olmadığını gösteriyor. Destanlar yaza yaza bugünlere geldik” ifadelerini kullandı.

‘ŞEHİTLERİMİZE ŞÜKRAN BORÇLUYUZ’

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, “Anadolu’nun Türk yurdu olması için can veren ve bu topraklar için kurtuluş savaşı veren tüm kahramanlarımıza şükran borçluyuz” dedi.

15 Temmuz’un Türkiye’nin ikinci kurtuluş savaşı mertebesinde olduğunu vurgulayan Oğuzhan Kaya, darbe girişimine karşı çıkan Türk milletinin geçmişte olduğu gibi bugün de devletinin ve milletinin yanında olduğunu söyledi.

Kaya, “Bu toprakları yurt eden ecdadımız, Kurtuluş Savaşı’nı veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile 15 Temmuz’da son kale Türkiye’yi teslim almak isteyenlere karşı can veren kahramanları rahmetle anıyor, İstiklâl Şehitleri Abidesi’nin yenilenerek açılmasında emeği geçen Çorum Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

‘HATIRALARINA SAHİP ÇIKTIK’

Vali Mustafa Çiftçi, İstiklâl Şehitleri Abidesi’nin yenilenmesini “Şehitlerimizin hatırasına hep birlikte sahip çıktık” sözleriyle değerlendirdi.

Restorasyon çalışmalarında emeği geçen Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibini kutlayan Mustafa Çiftçi, yapılan düzenmenin hayırlı olmasını diledi.

Çorum’daki şehitliklerin bakımlarını yaptıkları protokolle Belediye’ye devrettiklerini hatırlatan Vali Çiftçi, vatan için canlarını feda eden şehitlere rahmet, gazilere ise şükranlarını ifade etti.

Konuşmaların ardından yenilenen İstiklâl Şehitleri Abidesi’nin açılışını yapan porotokol mensupları, anıttaki şehit kabirlerine çiçek bırakarak dualar ettiler.

Anıtta yapılan düzenlemelerle ilgili katılımcılara bilgiler veren Başkan Aşgın, tören sonrası şehit yakınları ve gazilerle hatıra fotoğrafı çektirerek tebrikleri kabul etti.