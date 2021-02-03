İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor.

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi 48 akademik personel alıyor.

İstinye Üniversitesi'nin ilanda  belirtilen  birimlerine, birimlerinde boş bulunan  kadrolarına  2547  Sayılı Yükseköğretim  Kanunu  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda öğretim üyesi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alımı yapılacak.

Akademik personel alımlarıyla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

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