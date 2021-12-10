İşyeri sahibi ile kiracı kavgasında kan aktı!

Çorum’da işyeri sahibi ile kiracısı arasında yaşanan tartışmada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre, Üçtutlar Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinin sahibi O.D. ile kiracısı H. U. arasında kira yüzünden tartışma yaşandı. İşyerinde başlayan tartışma sokağa, ardından da camiye taşındı.

Kiracının iddiasına göre kendisine bıçakla saldıran işyeri sahibi daha sonra kaçmaya başladı. Kiracı da arkasından kovaladı. Karakeçili Camii’ne sığınan işyeri sahibi O.D.’nin peşinden içeri giren kiracı H.U., işyeri sahibini dışarıya çıkararak, elindeki sopayla darp etti.

Aldığı darbelerle kafasından yaralanan işyeri sahibi kanlar içerisinde kalırken, araya giren camii cemaati ve çevrede bulunan esnaflar, kavgayı ayırdı. Vatandaşlar, kiracıyı güçlükle sakinleştirmeye çalışırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri kiracıyı gözaltına aldı. Yaralı işyeri sahibine ise ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralı şahıs daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 16:17