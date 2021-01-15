İşyerinde can verdi

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İmamzade Tekstil yöneticilerinden Mehmet Biçer (43)’in işyerinde vefat ettiği öğrenildi.

İmamoğlu Müessesesi kurucularından merhum İlyas Biçer’in oğlu, Hüseyin Biçer’in ağabeyi Mehmet Biçer’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve iki çocuk babası Biçer’in vefatı, ailesi ve esnaf arkadaşları başta olmak üzere tüm sevenlerini hüzne boğdu.

HAKİMİYET, Mehmet Biçer’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.