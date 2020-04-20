İşyerini kapatan esnafa destek

Çorum Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerini kapatan esnafın yanında olduğunu gösterdi. Belediye, işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa Ramazan Ayı öncesi gıda yardımı fişi dağıtmaya başladı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) sebebiyle İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararları gereğince, geçici süreyle tedbir amaçlı yasal olarak işyerleri kapatılan kuaför, kahvehane, çay ocağı, kafe, berber ve oyun salonu gibi işyerlerini kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik Ramazan Ayı öncesi yardım çeki hediye ettiklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm Çorum halkının yanında oldukları gibi Çorum esnafının da her zaman yanında olduklarını kaydetti. Esnaf dostu belediyecilik anlayışı gereği temel gıda ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 250 TL değerindeki alışveriş çeklerini oluşturulan ekiplerle işyerini kapatmak zorunda kalan esnafa ulaştırdıklarını dile getiren Başkan Aşgın, “ÇESOB ile ortak yürüttüğümüz bir çalışmayla il genelinde belirlediğimiz esnafımızın evlerine giderek hediye çeklerini teslim ediyoruz. Esnafımıza dağıtılan alışveriş çekleri, şehrin farklı noktalarında belirlenen marketlerde geçerli olacak.” dedi.

Ekiplerin yardım çekleriyle birlikte koruyucu maske de hediye ettiği esnaf da böylesine anlamlı bir davranış nedeniyle Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.



Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 19:37