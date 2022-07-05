İtalya’da hemşehrileriyle buluştu

Türkiye Belediyeler Birliği Siyasi Komitesinde yer alan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin(CEMR) İtalya’nın Bologna kentinde düzenlediği Siyasi Komite Toplantısına katıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği heyetiyle beraber Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyinin (CEMR) siyasi komite toplantısına katılan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’u ve ülkemizi temsilen bu toplantıya katılan 8 belediye başkanından biri oldu.

Toplantının ilk gününde UCLG Kongresi ve UCLG yasal organlarının ve tüzüğünün yenilenmesi, dış kaynaklı projeler ve genel çalışmalar, uluslararası çalışmalar, hukuki işler ve iç işleyiş, idari ve mali işler, tematik çalışmalar konuları ele alındı. Bugün de gün boyu devam edecek görüşmelerin sonucunda toplantı sona erecek.

İTALYA’DA ÇORUM HAVASI

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, beraberinde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve Aksaray Belediye Başkanı Dr. Evren Dinçer ile birlikte akşam saatlerinde toplantı için bulunduğu İtalya’nın Bologna kentinden Modena kentine geçti. Yurtdışında Çorumlular’ın en yoğun yaşadığı şehirlerden biri olan İtalya’nın Modena kentinde DİTİB Modena Ulu Cami’nde Çorumlularla buluştu.

Gurbetçi Çorumlular’ın büyük bir mutluluk ve sevinçle karşıladığı Başkan Aşgın ve beraberindeki heyet memleketten götürdükleri selam ve muhabbeti oradaki Çorumlular’a iletti. Gurbetçi Çorumlular ziyaretten duyduğu mutluluğu, “Gelmekle ne iyi ettiniz. Sizin gibi güzel başkanlarımızı burada ağırlamaktan mutluluk duyduk, bu sayede memleket özlemimiz biraz olsun dinmiş oldu” sözleriyle ifade ettiler. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çay eşliğinde sohbet İtalya’nın Modena Kentinde adeta Çorum havası oluşmasına sebep oldu.

‘SANKİ ÇORUM’DAYIZ’

Modena’da gurbetçi Çorumlularla, ağırlıkla Çorum ve memleket üzerine yapılan sohbetlerin ardından Başkan Aşgın, Tokat ve Aksaray belediye başkanlarıyla birlikte siyasi komite toplantısının devam edeceği Bologna’ya geçiş yaptı.

Çorumlu’nun gönlündeki sıcaklığın, muhabbetin ve aşkın gittikleri her yeri ısıtmaya yeteceğini ifade eden Başkan Aşgın, “Onca mesafeye, başka ülkeye ve başka şehre rağmen Çorumlularla bir araya geldiğimizde sanki Çorum’da hemşehrilerimizle bir araya gelmişçesine muhabbet hissettim. Bu Çorumlu’nun gönlündeki muhabbetten kaynaklanıyor. Nereye giderse gitsin muhakkak sevgi, muhabbet ve aşkı oraya götürüyor” dedi ve Modena’daki gurbetçilerin de Çorumlulara bolca selam gönderdiklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 05 Temmuz 2022, 21:00