İtfaiye amiri hayatını kaybetti

Çorum'un Mecitözü ilçesinde İtfaiye Amiri olarak görev yapan Hayati Öz, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren itfaiye amiri, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesinin yarın Mecitözü'nde toprağa verilmesi bekleniyor.

Bu arada Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar da bir taziye mesajı yayınlayarak; "

Belediyemizde çalışmakta olan İtfaiye Amiri Hayati Öz, miğde kanaması sonucu hayatını kaybetmiştir. Ailesine ve tüm sevenlerine baş sağlığı diliyorum.Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

HAKİMİYET, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2021, 22:04