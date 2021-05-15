İtfaiye ekipleri faciayı önledi

FATİH BATTAR

Çorum merkeze bağlı Türkler köyünde dün gece saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre Türkler köyünde Ali Taşdemir'e ait evde nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köy halkı faciayı önledi. Gece saatlerinde evden duman çıktığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede köy ulaşan ekipler sabah saatlerinde yangını kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgilere Ali Taşdemir'in evinde daha önce de yangın çıktığı ve yangında sakatlandığı öğrenildi.





Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2021, 02:02