‘İtimat, itikattan önce gelir’

Özgür-Der Çorum Şubesi 2019-2020 programları kapsamında bu hafta Gazeteci - Yazar Taha Kılınç ve Adem Özköse’nin katıldığı ‘Ümmet Coğrafyası ve Sorumluluklarımız’ konulu konferans düzenledi.

İdlip'de yaşanan sürece atıfta bulunarak açış konuşmasını yapan Mustafa Kerim Üngör, mazlumlar için zalimlere karşı verdikleri mücadelede uğradıkları hain saldırı sonucu şehit olan askerler için rahmet ve yakınlarına sabır dileyerek sözü konuşmacılara verdi.

Klasik İslam coğrafyası tanımının eksik kaldığını vurgulayarak sözlerine başlayan Taha Kılınç, kendisinden haberdar olmadığımız birçok bölgede Müslüman varlığına dikkat çekerek, yaşadıkları ve yaşayabilecekleri veya izlerinin olduğu yeryüzünün tamamını bu kavram içinde tanımlanması gerektiğini ifade etti.

Tarihsel olarak bilgi sahibi olmanın önemine değinen Kılınç, gençlere tavsiyelerde bulunarak sözlerine şöyle devam etti: “Tanımaya, öğrenmeye, keşfetmeye önce kendi çevremizden başlamalıyız. Yakın aile büyüklerimizden faydalanılarak kökenimizi, nereden geldiğimizi araştırılmalı ve yaşadığımız yerin tarihini, coğrafyasını bilmeliyiz. Seyahat edin, yerinde görmek en önemli öğrenme aracıdır.” dedi.

Doğru ve yanlışları bilmek ve ona göre tavır almanın gerekliliğine değinen Kılınç, “Mutlaka gündem takip edilmeli, yaşananlara karşı duyarlı ve vücudun azaları gibi hassasiyet sahibi bireyler olmayız. Allah yardımcıları olsun demek yetmez, elbette Allah yardım edecektir ama biz üzerimize düşeni yapıyor muyuz sorusunu sormamız ve çözüm için vesile olmaya gayret etmemiz gerek. Bazen fiziki olarak, bazen dua ederek, bazen de çevremizi organize ederek tavır geliştirmeliyiz. Her şeyi devletten, siyasetten beklemek doğru değil, ferdi olarak yapacak çok şey var.”

‘BİLGİ AKSİYONA DÖNÜŞMELİ’

“Müslüman öncelikle görev sorumlulukların farkında olmalı, üzerine düşün görevi en iyi şekilde yapmalı, bize küçük görülen sorunlar çözülmediğinde zamanla büyük sorunlara dönüşüyor.” diyen Kılınç, “Bilgi ve tecrübe paylaşımı ve birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye etmek için seminer ve konferans gibi etkinlerin olması önemli ancak, sadece konuşursak vakit kaybederiz, aynı zamanda sürekli okumak da bilgiyi artırır ama yetmez. Bilgi aksiyona dönüşmeli. Teorinin yanında pratiğe dönük de bir çabamız olmalı, ancak o zaman faydalı oluruz. Her duyduğunu söyler ve paylaşırsanız doğru ve eğri arasındaki sınır kaybedilir. Tanıdığınız hakkında gelen bilgiyi nasıl sorguluyor ve karar veriyorsanız, İslam dünyasını da tanımalıyız ki olayları sağlıklı sorgulayalım, sosyal medyadan yayılan bilgi kirliliğine karşı dikkatli olmak önemli sorumluluktur.

‘TARİHİN ACELESİ YOK’

Dilinde ayet ve hadis olmuş olması insanı doğru yapmaz, doğru zamanda doğru şeyi yapabiliyor muyuz ona dikkat etmek gerek. Günümüzde fark etmesek de, çevremizde birçok şey yaşanıyor, tarihin acelesi yok, yıllar sonra bugünler de araştırma konusu olacak. Ancak; geçmiş, denenmiş ve sonuçlanmış tarihi değerlendirmek bugün kolay, o zamanda olsak nasıl bir tavır alacağımızı kendimize sormamız gerekir.” diye konuştu.

İdlip'de yaşanan acıya dikkat çekerek konuşmasına başlayan Adem Özköse ise, tarihte büyük krizler ve acılar yaşandığını ve bu sorunları çözmek için öncelikle eleştiriden korkmadan, kendimizle hesaplaşmamız ve yüzleşmemiz gerektiğini söyledi.

Gerçekleştirdiği seyahatlerinden bahseden Özköse, “Ümmet sadece kan ve gözyaşı ile aklımıza gelmemeli, bu büyük medeniyetin izlerini gördüğünüzde, İslam dünyasının ne kadar değerli olduğunu ve insanı nasıl heyecanlandırdığını anlayacaksınız.” dedi.

‘İTİMAT İTİKATTAN ÖNCE GELİR’

Çocuklara verilecek en önemli şeyin huzurlu bir aile ortamı olduğunu hatırlatan Özköse, gençlere de; “Özgür ve özgün olun, okuyun, gezin, görün, hobi sahibi olun, hayatınıza renk katın.” diye tavsiyelerde bulundu.

İnsanların güvenini kazanmak gerektiğini vurgulayan Özköse, “İtimat itikattan önce gelir, öncelikle güven tesis edilmeli. Bedeli ne olursa olsun adaleti savunmalıyız, ötekine karşı adaletli olmak ve eleştirmek kolay, ancak; zulmü kendimize yakın olan yaptığında da aynı duyarlılığı göstermeliyiz.” diyerek konuşmasını tamamladı.

Program soru, cevap ve katkıların ardından sona erdi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2020, 20:10