İYC 70 yaşında

RECEP MEBET

İlim Yayma Cemiyeti (İYC) kuruluşunun 70. yılını kutluyor.

İYC Çorum Şube Başkanı Mustafa Tuzcu, kuruluş yıl dönümü münasebetiyle yarın ikindi namazı öncesinde Ulucamii’de aşr-ı şerifler okunarak hatim duası yapılacağını duyurdu.

TÜRKİYE'NİN CEMİYETİ 70 YAŞINDA

“Umumi hizmetlere hadim, Devletinin bünyesinde daim olan Cemiyetimiz 70 yaşında” diyen Mustafa Tuzcu, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye'nin çok partili sisteme geçmesiyle beraber ekonomik, siyasi ve kültürel hayatta önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu değişim ve gelişim yolunda en büyük dava taşlarından biri olan İlim Yayma Cemiyeti de böyle bir dönemde, 11 Ekim 1951 yılında, İstanbul Sirkeci'de bir araya gelen 68 hayırsever, vatanperver mümtaz şahsiyet tarafından kurulmuştur. Kuruluşunun hemen akabinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın talebi ve okulun ilk müdürü olan Celal Hoca'nın (Celalettin Ökten) gayretleri ile 17 Ekim 1951 yılında Samatya-Etyemez semtinde ilk İmam Hatip ortaokulunu açmıştır. Daha kuruluşunun ikinci yılında iken 10 Şubat 1953 tarih, 4/169 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile "Umumi hizmetlere hadim" (Kamu yararına faaliyet gösteren) dernek statüsünü kazanmıştır. İmam Hatip okullarına her gün daha da artan talep üzerine Vefa semtinde bina kiralamış, onun da ihtiyaca karşılık vermemesi üzerine günümüzde de öğretime devam eden İstanbul İmam Hatip Lisesi binası ve öğrenci yurdu inşasına başlamış, dönemin başbakanı Adnan Menderes'in katılımı ile hizmete açmıştır.

İlim Yayma Cemiyeti ilerleyen dönemlerde gönüllülerinin öncülüğü ile ortaöğretim okulları ve yurtlarının yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinde yükseköğretim yurtları da inşa etmiştir. Bugün 81 ilde 176 şubesi ve 180 yurdu ile ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine yurt ve burs imkânları sunmaya devam etmektedir.

Bütün bu hizmetleri sunarken misyonu; "Bir ayağı geçmişte ve yönü her daim gelecekte olan, çağa her noktasında ayak uydurabilen, milletine, devletine ve dinine karşı yükümlülüklerinin farkında olan ilim irfan sahibi bir nesil inşası" olmuştur.

İçinde bulunmuş olduğumuz bu zorlu günlerde, ülkesinin evlatları için 1951'deki şuur ve inançla kollarını sıvamış ve hayalindeki gençliği inşa edebilmek için gençliğini feda etmeye her daim hazır kadrosu ile her dönem ve her koşulda olduğu gibi bugün de hizmet sunmaya devam etmektedir.

1992’DEN BERİ ÇORUM’DA

Bu ulu çınarın gövdesinden neşet etmiş olan İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi de 1992 yılından bu yana bilfiil talebelerine hizmet vermenin, yurt ve burs imkanları sağlayarak binlerce öğrencisini topluma kazandırmanın mutluluğu ve huzurunu yaşamaktadır. Bugün Çorum'da Buhara Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu, İlim Yayma Cemiyeti Kız Öğrenci Yurdu, Şube Eğitim Merkezi ve Buhara Eğitim Kültür Merkezi olarak şehrimizde öğrencilerine barınma ve burs hizmetleri vermektedir.

Tüm bu hizmetler yapılırken ülkesi ve ümmeti için kaliteli ve faydalı insan yetiştirmeyi hedeflemekte ve: "İnsanoğlu öldüğü zaman, bütün amellerinin sevabı da sona erer. Şu üç şey bundan müstesnadır: Sadaka-i câriye, istifade edilen ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat" hadisini göz önüne alarak buraların aynı zamanda sizlerin de emeği olan bir sadaka-i cariye olduğu bilinci ile hareket etmektedir.

Cemiyetimize maddi ve manevi katkıda bulunanlardan Allah razı olsun. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de devletine, milletine ve dinine bağlı gençlik yetiştirecek olan Cemiyetimizin 70. yıl dönümü hayırlı olsun.

Muhatabı olmakla şeref duyduğumuz bu güzel gençliğin hizmetinde ve bu büyük devletin gölgesinde, İslam adına bir ömür geçirebilmek ümidi ve duasıyla...”