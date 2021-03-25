İYC’de Çalışkanoğlu dönemi

FATİH BATTAR

İlim Yayma Cemiyeti Çorum Şubesi’nin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Büyük Otel’de gerçekleştirilen genel kurulda Mustafa Tuzcu başkanlığı Şahin Çalışkanoğlu’na bıraktı.

İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başlayan genel kurulda Divan Başkanlığı’nı Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan yaparken, katip üyelikleri ise Hüseyin Kılıç ve Bahadır Şimşek seçildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Mustafa Tuzcu; “Cemiyetimizle 10 yıla yakın bir bağımız bulunmaktadır. Cemiyetimize üyeliğimizden sonra iki dönem yönetim kurulu üyeliği iki dönem de yönetim kurulu başkanlığı yapmak nasip oldu. Allah’ın izni ile elimizden geldiğince bizler için layık görülen ve tevdi edilen görevleri yerine getirmeye çalıştık. Bu görevi yerine getirirken bizlere yardımcı olan birlikte çalıştığım yönetim kurulu üyelerine, cemiyetimizin profesyonel çalışanlarına ve tüm gönüldaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşaallah bundan sonra da imkanlarımız nispetinde cemiyetimiz içerisinde bize verilen gerek maddi gerek manevi her türlü görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Bugün bayrağı devralacak olan kıymetli hocamızı şimdiden tebrik ediyor, hayırlı ve güzel işlere imza atabilmesini temenni ediyorum.” dedi

İYC yeni Çorum Şube Başkanı Şahin Çalışkanoğlu ise İlim Yayma Cemiyeti’nin kurulduğu günden bu yana kadar sivil toplum kuruluşu olduğunu hiçbir zaman unutmadan karşılıksız olarak millete hizmet eden Türkiye’nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi olduğunu belirterek; “ İlim Yayma Cemiyeti kuruluş ideallerini gerçekleştirme adına genelde genel merkez özelde de il ve ilçelerde şubeleri aracılığıyla faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Çorum şubemizde kurulduğu yıldan bu zamana kadar ilim yayma cemiyetinin kurulmuş ideallerini gerçekleştirme adına ilimizde faaliyet göstermektedir. Bu vesileyle Çorum şubemizin kuruluşundan bu zamana kadar yönetiminde görev almış,yurtlarında hizmet etmiş, cemiyetimize maddi ve manevi destek olmuş olanlardan ahirete irtihal edenlere Cenabı Hak’tan rahmet hayatta olanlara sağlık sıhhat ve hayırlı ömürler diliyorum. Ne iyi etmişler ki bizlere bu şekilde hizmet edebilecek alanlar oluşturmuşlar. Rabbim bu şubeye hesabi değil hasbi bir şekilde hizmet edecek insanların sayısını artırsın. Kıymetli genel kurulu üyelerimiz bizlere önümüzdeki iki yıl için önemli bir görev tevdi ettiniz bundan dolayı yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarım ve şahsım adına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim . Almış olduğumuz sorumluluğun farkındayız. Bundan dolayı yapacağımız hayır işlerde desteklerinizi, yapacağımız hatalardada uyarılarınıza talibiz. Ben bir önceki dönemde yönetimde görev almış tüm arkadaşlarıma ve iki dönem başkanlığımızı yapmış Mustafa Tuzcu’ya teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu

Şahin Çalışkanoğlu başkanlığında yeni İYC yönetimi ise şu isimlerden oluştu;

“Mustafa Tuzcu, Osman Şimşek, Ubeydullah Ahıskalı, İlhan Akbaş, Ahmet Tuna, Ertuğrul Eren Denetim Kurulu

“İlhan ÇAkıcı, Hakkı Samed Çinkaya, Hasan Demirer .”

Genel Merkez üyeleri;

Şahin Çalışkanoğlu, Mustafa Tuzcu, Osman Şimşek, Ubeydullah Ahıskalı

Şube müşavere heyeti;

“Halil İibrahim Aşgın, Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Mustafa Aydın Hoşbaş, Veysal Yetik, Bekir Yıldırım, Hamza Yıldız, Faruk Özyılmaz, Orhan Horan, Ömer Kılıç, Talip Bektaş, Ömer Sobacı, İbrahim Şahin,Hüseyin Kılıç ,Bahadır Şimşek, İbrahim Ethem Demirci, İsmail Yıldız, Nuretttin Yıldırım, Ahmet Biçer, Cemal Ersoy,Ayhan Boyraz, Abduurahman Çırak, Haşim Ahlatçı, Ali Llek, Hüseyin Kısacık, Ahmet Yetim.”

Program sonunda eski başkan Mustafa Tuzcu’ya çalışmalarından dolayı şükran plaketi verildi.