İyi ki böylesi bir Valimiz var

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, hane ziyaretlerine mülteci ailelerle devam ediyor. İlgili birim müdürlerinin de katıldığı ziyaretlerde ailelerin durumlarını bizzat tespit ederek, ihtiyaçların giderilmesi için talimatlar veren Vali Çiftçi’nin en son ziyaretinde gözlem yapma imkanı bulduk.

Vali Mustafa Çiftçi’nin sürekli aileleri ziyaret ettiği duyuyorduk fakat, bunun basına kapalı olarak sürdürülmesi nedeniyle takip imkanı bulamamıştık.

Geçtiğimiz günlerde yapılan ziyarete, ailenin haberini yapmış olmamız ve aileyi tanıyor olmamız nedeniyle bizim de ziyarete katılmamız için davet aldık. Haber yapmak için davet edilmesek de, birkaç fotoğraf çekme talebimiz reddedilmedi. Haber yapmak için çağrılmadığımız, sadece aileyi tanıyor olmaktan dolayı ziyarete davet edildiğimiz ifade edilse de, birkaç karelik fotoğrafla ziyareti görüntüleme ricamız kabul gördü.

Vali Çiftçi’nin ziyaretlerinin ailelerde nasıl bir mutluluk ve güven oluşturduğunu, hane sahiplerinin gözlerinde görmek mümkün. Her odayı tek tek kendisi kontrol edip, eksikleri tespit eden Vali Çiftçi, ailelerin durumları hakkında bilgi aldı. Taleplerini dinledi, uygun bulduğu taleplerin karşılanması için talimatlar verdi.

Valilik basın birimindeki arkadaşlara, ziyarete neden katılmadıklarını sorduğumda, “Vali Bey’in talimatı var, hane ziyaretlerinin fotoğraflanmasını ve basınla paylaşılmasını istemiyor.” dediler.

Devletin varlığını bizzat hissettiren Vali Çiftçi, devletin güçlülüğünü bizzat hissettirirken, devletin nezaketini de duyarlılığını da her anlamda yansıtıyor. Çorumlu ya da mülteci aile ayırt etmeksizin, garibanın hanesine misafir olan Vali Çiftçi’nin aynı zamanda mütevazi bir gönül insanı olduğuna da bir kez daha şahitlik ettik. Ziyaret edilen hanelerden yükselen dualardan bizim de payımızın olmasını umut ettik.

Garip gurabanın gönlünde yer tutmanın, ahirette yer tutmak anlamı taşıdığına yürekten inanan birisi olarak, Vali Mustafa Çiftçi’nin bu duyarlılığı, samimiyeti ve hususen de bu işi gözlerden ırak olarak yapıyor olması karşısında, insan kendisini “İyi ki böylesi bir valimiz var demekten” alıkoyamıyor.

Güncelleme Tarihi: 16 Ağustos 2021, 17:14