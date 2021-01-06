FATİH BATTAR

Aksaray’dan Çorum’daki köyüne dönen 24 yaşındaki Abdülbaki Erdemli, ‘Genç Çiftçi Projesi’ sayesinde aldığı hibe ile 250 koyunla hayvancılık yapıyor.

Aksaray’da 2 yıl kepçe operatörlüğü yaptıktan sonra Çorum merkeze bağlı Elmalı köyüne dönen ve Genç Çiftçi Projesi’ne başvuran Erdemli, 30 koyun ile başladığı hayvancılıkta koyun sayısını 250’ye çıkardı.

‘İYİ Kİ KÖYÜME DÖNMÜŞÜM’

Hedefinin 1000 koyun olduğunu anlatan Erdemli, “İyi ki köyüme dönmüşüm’ diyor.

2 yıl Aksaray’da yaşadıktan sonra devletin desteklerini araştırmaya başlayan ve köyüne dönmeye karar veren 24 yaşındaki genç çiftçi; “2 yıl önce Genç Çiftçi Projesi diye bir şey duydum. Kafamda zaten hayvancılık yapmak vardı. Projeye başvurdum ve projem kabul edildi. Devletin desteğiyle kepçe operatörlüğünü bıraktım, köyüme döndüm ve hayvancılıkla uğraşmaya başladım. Devlet bana 30 koyun hibe verdi. Ben de 30 koyunu 2 yılda 250 koyun yapmayı başardım. Hedefim ise 1000 koyuna ulaşmak ve küçükbaş hayvan üretimine destek vermek.” dedi

‘BÜTÜN GENÇLERE TAVSİYE EDERİM’

Devletin gençler için böyle bir imkan sunmasının sevindirici olduğunu belirten Erdemli; “Devletimiz gençler için çok güzel bir proje sunmuş. 2 yıl önce gurbet ellerde iş bulmakta zorlanırken, Genç Çiftçi Projesi sayesinde bugün 250 koyunum var. Benim gibi çok gencin bu proje sayesinde iş sahibi olduklarını duydum. Bu çok güzel bir şey. Özellikle iş bulmakta zorlanan gençlere köylerine dönmelerini ve hayvancılık ile uğraşmalarını tavsiye ederim. Bu iş biraz da gönül işi. Ben yapmak istiyorum demekle olmuyor. Bütün gününü hayvanlara ayırman, onlarla çocuğun gibi ilgilenmen gerekiyor.” şeklinde konuştu

‘ONLARLA UĞRAŞMAK BANA ÇOK İYİ GELİYOR’

Bütün gününü hayvanları ile geçirdiğini anlatan Erdemli; “Onlar benim arkadaşlarım oldu. Artık onlarla dertleşiyorum. Ben de onları dinliyorum. Bir sesimle 1 km hemen yanıma geliyorlar. İşimi severek yapıyorum. Onlarla vakit geçirmek bana da iyi geliyor. Özellikle pandemi döneminde herkes evinde vakit geçirirken ben koyunlarımla uğraşıyorum bu da bana iyi geliyor.” diye konuştu

‘TAŞ OCAĞI NEDENİYLE HAYVANLARIMI SATABİLİRİM’

Yaşadığı zorlukları da dile getiren genç çiftçi, köye yapılan taş ocağı ile hayvanlarını otlatacak alan bulamadığını söyledi. Taş ocağının faaliyete devam etmesi halinde hayvancılığı bırakmayı düşündüğünü ifade eden Erdemli; “Hayvanlarımla güzel giden bir hayatım varken, geçtiğimiz ay faaliyete geçen taş ocağı sayesinde hayvanlarımızı otlatacak yer bulamıyoruz. Köyün tek geçim kaynağı hayvancılık. Taş ocağı kapatılmazsa köyümüzde ne tarım kalır ne de hayvancılık. Bende bütün emeklerimle yaptığım 250 koyunu satıp, yeniden şehire dönerim artık.” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 18:47