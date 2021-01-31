EROL TAŞKAN

Bundan 31 yıl evvel yayın hayatına büyük bir heyecan ve inançla başlayan gazetemiz Hakimiyet, ilk günki heyecan ve azimle yayın hayatına devam ediyor. Her gün tazelediğimiz inancımız ve yayına hazırlayıp, okurlarımızla buluşturduğumuz gazetemizin yeni yaşıyla birlikte, bizler de bir koca yılı geride bıraktık.

Yazımın başlığında İyi ki varsın Hakimiyet ifadesi, okurlarımızın bizatihi ifadesidir. Sesi olduğumuz her kim varsa, er ya da geç dualarla süslediği bu memnuniyetini “İyi ki varsın Hakimiyet” diyerek dile getirmiştir.

Çorum için İyi ki Var olan gazetemiz, bizim için de İyi ki var oldu. Bize yurt oldu, yuva oldu, okul oldu, aile oldu.

Elbette ki biz de acı tatlı nice günler yaşadık. Zorluklarla karşılaştık, okurlarımızla el birliği ettik ve onlardan aldığımız güçle önümüze çıkan engelleri bir bir aştık çok şükür.

1991’in Şubat ayında gözlerini yayın hayatına açan Hakimiyet ne 28 Şubat’ta, ne de 15 Temmuz’da bir adım geri atmaksızın bildiği doğruları riyasızca ve cesaretle dile getirdi. Hakimiyet bu şehirde doğru haberin yılmaz savunucusu olarak okurlarının gönlünde yer edindi ve “Hakimiyet yazıyorsa doğrudur” mührünün adresi oldu.

Neyi yanlış ya da hatalı yapmışsak yüksünmeden özür diledik. Zor ve meşakkatli bir mesleği seçmiş olsak da gocunmayıp mesleğin ahlaki ilkelerine sımsıkı sarıldık.

Dualara bürünmüş İyi ki varsın Hakimiyet ifadelerini duyuyor olmak, gazetemizin kazancına da haberlerine de bereket yağdırdı. Çorum’un bizi sahiplenmesiyle, traj bakımından Türkiye’nin 5’incisi olmanın gururunu yaşadık.

Kuruluşumuzdan bugünümüze kadar emek veren herkesi şükranla yâd ederken, bizi biz yapan değerli Çorum kamuoyuna bir kez daha minnet ve teşekkürlerimizi ifade ediyorum.

İyi ki varsın Hakimiyet…

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2021, 21:22