İyi Parti'de Gençlik Kolları kapatıldı

Geçtiğimiz aylarda İYİ Parti İl Genlik Kolları Başkanlığına getirilen Emre Hidayet Mert, parti Genel Merkezi tarafından görevden alındı.

Konu hakkında açıklamada bulunan İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İYİ Parti Gençlik Kolları İl Başkanlığı’nın da parti Genel Merkezi tarafından geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Özsaçmacı, Gençlik Kolları’nın partileri için önemli bir organ olduğunu ifade ederek, önümüzdeki süreçte Gençlik Kollarını tekrar hayata geçireceklerinden kimsenin kuşkusunun olmadığını belirterek, bugüne kadar yaptığı çalışmalarından dolayı da Emre Hidayet Mert’e teşekkür etti.

