İyi Parti İskilip’e çıkarma yapacak

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat İskilip’e gelecek.

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı yaptığı açıklamada 11 Haziran 2022 tarihinde İskilip’de parti teşkilatlarının katılımı program yapılacağını ifade ederek, “Bir dizi çalışma ve ilçe halkımızın esnaflarımızın ziyaretleri ile birlikte hemşerilerimize hitap edilecektir.

Programa Genel Başkan Yardımcımız Sayın Şenol Sunat katılım sağlayacaktır. Programımıza Ankara il ve ilçe başkanları ile birlikte teşkilatları davetlimiz olarak katılacak. Çorum teşkilatları Sungurlu Belediye Başkanımız, İl genel meclisi üyemiz ve belediye meclis üyelerimiz, ilçe teşkilatlarımız ve yöneticilerimizin katılımı olacaktır. Tüm hemşerilerimiz davetlidir”dedi. (Haber Merkezi)