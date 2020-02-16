İYİ Parti Merkez İlçe Erkan Yıldız’la devam

RECEP MEBET

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe 2. Olağan Kongresi dün Çırağan Sarayı Düğün Salonu’nda yapıldı.

2 adayın yarıştığı kongrede .... delegeden ....’ünün oyunu alan Erkan Yıldız güven tazeleyerek yeniden İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi. Diğer aday Yunus Emre İlhan ise .... oyda kaldı.

Kongreye İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP eski İl Başkanı Cengiz Atlas, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu Başkanı Ali Özgür Ispanak, İYİ Parti il ve ilçe teşkilatları yöneticileri, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda partili katıldı.

Divan Başkanlığı’nı Daver Eker’in üstlendiği kongrede Mustafa Afşar, Ömer Etçi, Nurhayat Karakoç ve Sefer Mustafa Boyacı ise katip üye olarak görev aldılar.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşı’nın okunmasıyla başlayan kongrede divan teşekkülünün ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MUSTAFA EKER’E PLAKET

Faaliyet ve mali raporların okunup ibra edilmesinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajı da okundu.

Adayların siyasi konuşmalarıyla devam eden kongrede kürsüye gelen İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, katılımcılara hitaben bir selamlama konuşması yaptı.

Yapılan konuşmaların ardından İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Kurucu Başkanı Mustafa Eker’e, Erkan Yıldız tarafından teşekkür plaketi verildi.

ÖZSAÇMACI: ‘GÜÇLENEREK GELİYORUZ’

2017 yılı Ekim ayında kurulan İYİ Parti’nin siyasi serüvenini anlatan Bekir Özsaçmacı, “Önyargıları yıkıp oyunları bozan İYİ Parti, Türk siyasetinde dengeleri değiştirdi” dedi.

“Tehditlere boyun eğmeden daha güçlü bir şekilde geliyoruz” diyen Özsaçmacı, ilk kongrelerine göre aradan geçen sürede üye sayılarını yüzde 300 artırdıklarını vurguladı.

AK Parti hükûmetini eleştirerek iç ve dış gelişmeleri yorumlayan İYİ Parti İl Başkanı Özsaçmacı, “İktidara geldiğinde ‘3Y’ ile mücadele sözü veren AK Parti döneminde ne yazık ki yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar artmış durumda” diye konuştu.

“Peki siz neyi hallettiniz?” diye soran Özsaçmacı, kamuya ait fabrikaların özelleştirilerek milletin değerlerinin yabancılara peşkeş çekildiğini öne sürdü.

İktidara karşı en net demokratik tepkinin İYİ Parti tarafından verildiğini savunan Özsaçmacı, “Bu nedenle partimizin desteklenmesi gerekiyor. İçinde bulunduğumuz zor günlerden de birlik ve beraberlik içinde çıkacağız. Hem yerelde hem de genelde iktidar olacağız.” ifadelerini kullandı.

‘ÇORUMLU’NUN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR’

Çorum’un havaalanı ve demiryolu talebine ilişkin iktidar cephesinden gelen açıklamaların tatmin edici olmadığını önesüren Bekir Özsaçmacı, “Yatırım planında olmamasına rağmen, ‘pist orada’, ‘uçağı havada görenler havalimanı istiyorlar’gibi sözlerle milleti aşağılayıp Çorumlu’nun aklıyla dalga geçiyorlar” dedi.

“Biz Çorum için yatırım istiyoruz, mevcut iktidar memur atamalarıyla uğraşıyor” diyen Özsaçmacı, “Çorum milliyetçisi olarak bu memleketi ve milletimizi seviyoruz. Çorum’un iyi olmasını istiyoruz. Bunun için de desteğinize ihtiyacımız var” diye konuştu.

YILDIZ: ‘ÇORUM İÇİN YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR’

İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkanı Erkan Yıldız, hayatının seçimlerle geçtiğini ve kendisini ülkesine ve milletine hizmete adadığını söyledi.

Delegelerin uygun görmesi halinde partisine ve Çorum’a hizmete devam etmeyi istediğini vurgulayan Erkan Yıldız, “Büyük bir aileyiz ve Çorum için yapacak daha çok işimiz var” şeklinde konuştu.

İLHAN: ‘SEFAYI DEĞİL, CEFAYI PAYLAŞMAK İÇİN BURADAYIZ’

Kongrede kürsüye gelen İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Başkan Adayı Yunus Emre İlhan, “Sefayı değil, cefayı paylaşmak için, bu dava uğruna emeğimizi ve alınterimizi bir araya getirmeliyiz” diye konuştu.

“İyiler kazanacak ve bu ülkeyi iyiler yönetecek” diyen İlhan, millet iradesini arkasına alan İYİ Parti’nin güçlü bir şekilde iktidara yürüdüğünü söyledi.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Konuşmaların ardından yapılan oy kullanma işlemleri sonucunda Erkan Yıldız başkanlığındaki İYİ Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu’na Mustafa Tansel Küçüker, Tuygun Eliaçık, Ali Rıza Ceylaner, Muttalip İzci, Turan Eser, Haydar Yağmur, Tolga Dilmen, Yasemin Dobak, Döndü Akyol, Zehra Işık, Gülşen Delice, Feride Nur Demir, Şule Kamışlı, Neşide Nergiz Küçüker, Sevgi Sağdıç, Ayşe Turgut, Ahmet Cihat Buğdaylı, Ali Balakcı, Yılmaz Dolgun, Akif Hançer, Mahmut Katip, Hamza Tosun, Nejdet Yalçınkaya, Ömer Baykan Emniyet, Mehmet Kayalı, Fatih Yalçın, Menderes Demir, Mehmet Telli, Cafer Sevinçoğlu, Nihat Öymen, Mustafa Yazık ve Erkan Öztürk seçildi. Kongrede ayrıca 320 il delegesi de yapılan seçimle belirlenmiş oldu.