İyi Parti'ye 463 kişi üye oldu

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İyiParti Çorum Teşkilatı’nın her geçen gün büyüdüğünü söyledi.

12 gün önce başlattıkları üye kampanyası sonucu 463 kişinin partilerine gelerek üye olduğunu belirten Özsaçmacı, üye kampanyasına yoğun ilgi gösteren Çorumlu hemşehrilerine teşekkür etti.

Bekir Özsaçmacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İYİ Parti Çorum Teşkilatı olarak her geçen gün büyüyoruz. Üye seferberliğini başlattığımız son 12 gün içerisinde 463 hemşeriniz, kardeşimiz İYİ Partiye katıldı ve bizlerle birlikte Çorum’un iyiliği için çalışmalarımıza destek vermeye başladı. Üye seferberliğimizle birlikte artan ilgi için teşekkür ediyorum. Hemşerilerimizin bu teveccühle yaklaşımlarını daha da güçlendirmek için ilçe teşkilatlarımız şehrimizin her noktasında sizlere ulaşmak adına daha yoğun çalışacaktır. Gönlümüz ve kapımız tüm hemşehrilerimize açıktır. Ölçü ve kıstaslarımız bellidir bizimle birlikte yürümek isteyen, Ezan-ı Muhammedi ile, İstiklal Marşı ile, Türk bayrağı ile, Atatürk ile problemi olmayan herkesi İyi Parti’ye üye olmaya davet ediyorum. Gelin birlikte yürüyelim.”

