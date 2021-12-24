İYİ Parti’den farkındalık kermesi

FATİH BATTAR

İYİ Parti Çorum Kadın Politikaları Başkanlığı tarafından geliri ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kermes düzenlendi.

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türkiye’nin ekonomik olarak zor günlerden geçtiği bugünlerde İYİ Parti olarak muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere bir nebze de olsa destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir kermes düzenlediklerini belirterek, Yeni Otobüs Durağı yanındaki kermese herkesi davet etti.

Özsaçmacı; “Ülkemizin ve şehrimizin zor ekonomik şartlardan geçtiği bu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kermes düzenledik. Kermesin gelirleri muhtarlıklar aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aktarılacak. 2 gün boyunca sürecek kermesimize tüm Çorum halkımızı bekliyoruz.” dedi.

İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Sinem Sarı ise “Kermesin geliri muhtarlıklarımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşacaktır. Kermese ilgi gerçekten çok güzel. İnsanlar artık dünkü ekmeği alabilmek için kuyruktalar. Ülkemiz bu durumdayken biz nasıl birlikte oluruz, komşumuz aç yatarken biz tok yatamayız. Birlikte olup bir şekilde iyiye ulaşmamız lazım. İyilik mutlaka kazanacak" şeklinde konuştu

Kermes açılışına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ve partililer katıldı.