İYİ Parti’den İskilip’te esnaf ziyareti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Şenol Sunat, İskilip’te esnafı ziyaret etti.

İlçedeki bir parkta gazetecilere açıklama yapan Sunat, vatandaşların ziyaretlerde kendisine İskilip-Tosya yolunun yapılmadığını, Meydan ve Akçay derelerinin ıslah edilmediğini, tarımsal sulama çalışmalarının tamamlanmadığını söylediğini anlattı.

Sunat, "Allah nasip ederse, milletimiz teveccüh ederse söz veriyorum, hem Çorum'u, hem de İskilip ilçemizi hak ettiği yere getirmeyi taahhüt ediyoruz." dedi.

İYİ Parti olarak Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Sunat, şunları söyledi:

"Hak, hukuk ve adalet için yollardayız. Kimsenin hakkının yenmediği, mutlu, müreffeh, güçlü bir Türkiye için yollardayız. Vatandaşımıza, 'Umutsuz olmayın' diyoruz. Özellikle gençlerimize, 'Asla umutsuz olmayın' diyoruz. İyilik hareketi, bütün Türkiye'yi kucaklamaya hazır şekilde Türkiye'nin dört bir yerinde mensuplarını ve hareketini büyüterek geliyor. İnşallah 2023 yılı çözümleri bizde olan kadrolarımızla, projelerimizle İYİ Parti'nin iktidar yılı olsun."

Ziyaretlere Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı da katıldı.(AA)