İYİ Parti’den konut kredisi tepkisi!

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada dile getirilen düşük faizle uzun vadeli konut kredisi uygulamasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre, 1 milyon TL'lik bir konut için aylık 14 bin 277, 2 milyonluk konut için 28 bin 555 TL taksit ödemek gerektiğini kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Bu müjdeden sadece 5 maaşlı bürokratlar, tuzu kurular yani AKP’li ve AKP yandaşları yararlanır. Her şey binadan, betondan ibaret zanneden bir anlayışla ülkenin ileri gitmesi mümkün değildir. Ama seçimler yaklaştı, hala erken seçim olasılığı yüksektir. Şimdi kur korumalı mevduatla dolar bir miktar tutulmaya çalışılıyor. AK Parti, çok iyi biliyor ki; 2023 Haziran ayına kadar bunu tutmanın imkânı yok. Türkiye, ciddi bir kur şoku yaşayacak gibi görünmekte. Çünkü yapısal hiçbir tedbir alınmıyor. Diyoruz ki ekmek almakta zorlanıyoruz, diyorlar ki pasta yiyin. Biz diyoruz suyumuz yok, AKP diyor size olimpik yüzme havuzu yapalım. Ey AKP doymak bilmez hiç bitmeyen bu tamahınızla milletimize sunduğunuz sizler şükredin, dua edin sabır edin açlıkla sınanıyorsunuz diyerek sonunuza geldiniz yeter artık sandık gelsin”dedi. (Haber Merkezi)