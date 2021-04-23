İYİ Parti’den tam kapanma kararı

İYİ Parti Çorum Teşkilatı, artan koronavirüs vakaları nedeniyle tam kapanma kararı aldı.

İlk aşamada 16 Mayıs 2021 tarihine kadar kapanma kararı aldıklarını dile getiren İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, gerek görüldüğünde bu süreyi uzatabileceklerini söyledi.

Kovid-19 salgınıyla mücadeleden yeteri kadar sonuç alınamadığını belirten Özsaçmacı, uyulmayan genelgeler nedeniyle zor günler geçirildiğini söyledi. İYİ Parti Teşkilatları olarak iktidar sorumluluğu bilinci ile hareket ederek, vatandaşlara örnek olmak istediklerini vurgulayan Bekir Özsaçmacı, şu açıklamayı yaptı:

“Yaklaşık bir yıldır dünya ile birlikte ülkemizi de çok fazla etkileyen Kovid-19 hastalığında yeteri kadar sonuç alınamayan, uyulmayan genelgeler ve 3. dalga diye tabir edilen zor günler geçirmekteyiz. Son günlerde şehrimizde kendisi veya en yakınlarını bu bulaşıcı hastalıkla kaybeden ve amansız bir mücadelede olan hemşerilerimizin çektikleri sıkıntıları yakından bilmekteyiz.

Bu sebeple Çorum İYİ Parti Teşkilatı olarak, iktidarın cesaret edemediği ama milletimizin yaşam hakkı için bizim olmazsa olmaz olduğuna inandığımız tam kapanmayı teşkilatlarımızda başlatıyoruz.

İlk aşamada 16 Mayıs 2021 tarihine kadar olmakla birlikte gerek görüldüğünde uzatılmak kaydı ile bugünden itibaren İl ve İlçe Başkanlıklarımızda tam kapanma uygulanacaktır. Bu süre zarfında kalabalık olarak (2 kişiden fazla) siyasi çalışmaların yapılmayacağı, gerekli bilgilendirmelerin, duyuruların sosyal medya üzerinden ve telekonferans yöntemleri ile gerçekleştirileceğini tüm kamuoyu ve hemşerilerimizle paylaşmak isteriz.

İYİ Parti Teşkilatları olarak iktidar sorumluluğu bilinci ile hareket edip vatandaşlarımıza örnek olacak şekilde hareket edeceğimizden şüpheniz olmasın.

İl ve İlçe Başkanlıklarımız 16 Mayıs 2021 tarihine kadar Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda ziyaretçi alımlarının durdurulması, il, ilçe programlarımızın geçici olarak askıya alınması yüz yüze olan her türlü kurul toplantılarımızın belirtilen tarihe kadar yapılmayacağını saygılarımla duyururum.”

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2021, 18:41