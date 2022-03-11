İYİ Parti’den zam tepkisi!

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türk tarihinin, en başarısız yönetim modeliyle ve tarihin, en basiretsiz ekonomi ekibi tarafından yönetildiklerini belirterek, “Milletimiz her ay, farklı bir fedakârlık yapmak zorunda. Kaloriferi kapatıp, battaniye ile oturmak zorunda. Ampulleri söndürüp, karanlıkta kalmak zorunda. Meyve sebzeden aldığı vitaminden, kısmak zorunda. Etten aldığı proteini, kesmek zorunda. Türk Milleti, zor zamanlarda kemer sıkmayı iyi bilir. Ama bugün yaşadıklarımız, bir kemer sıkma politikası değil, adeta milletimizin ümüğünü sıkma politikasıdır. Bunun sebebi de, artık başarısızlığı gün gibi ortada duran, bu ucube sistemin ta kendisidir”dedi.

Açıklamasında zamlara tepki gösteren Özsaçmacı, “Patlıcanın fiyatı yüzde 166, patatesin fiyatı yüzde 123, salatalığın fiyatı yüzde 111 artmış. Çok değil, bundan daha bir yıl önce, markete gittiğimizde, 100 lira ödediğimiz ürünlere, bugün 156 lira ödüyoruz. İşte size, yandaş beslemenin milletimize olan faturası. İşte size, AK Parti’nin süslü rakamlarının ardındaki soygun düzeni. İşte size, neden “Projeye değil, ranta karşıyız.” diye kampanya yaptığımızın sebebi. Ama sabredin. O sandık gelecek ve bu harami düzenden kurtulacağız. İYİ Parti iktidarında milletimizi hak ettiği refaha kavuşturacağız. Hiç merak etmeyin, az kaldı. Ülkemizde canımızı yakan bir başka konu da, maalesef akaryakıt fiyatları… Mesela biz şu an, akaryakıtı, Amerika’dan, Angola’dan, Etiyopya’dan ve Arjantin’den daha pahalıya kullanıyoruz. Avrupa’daki Belarus’tan, Asya’daki Endonezya’dan, daha pahalıya kullanıyoruz. Hatta, Taliban’ın Afganistan’ından, savaşın ortasındaki, Esad’ın Suriyesi’nden bile, daha pahalıya kullanıyoruz. Ülkemizde, son bir sene içerisinde, benzin fiyatları yüzde 134, mazot fiyatları yüzde 159, LPG fiyatları da, yüzde 143 arttı. Bir de utanmadan çıkıp, “Domates tarlada 1 lira, markette neden 20 lira?” diye nara atıyorlar. Yahu el insaf! Mazot 20 lirayı geçmişken, tarladaki 1 liralık domates, tezgâhta nasıl 1 lira kalsın?

Ey AK Parti sağda solda düşman kuvvet aramaktan artık vazgeç. “Hayat pahalılığını neden bitiremiyorsunuz, bu gıda fiyatları neden uçuyor?” diye sorduğumuzda, suçu domates-biber-patlıcan lobisine atarak, meseleyi çözemezsin. Domatesin tarlada 1 lira, markette 20 lira olmasının sebebi, ne nakliyecilerimiz, ne manavlarımız, ne halcilerimiz, ne de marketler değil. Sanayiciyi üretemez hale getiren maliyetlerin sebebi, o pek bir sevdiğin, her fırsatta kıyak yaptığın dış güçler ve faiz lobisi değil. Uçan akaryakıt fiyatlarının sebebi de, ne fayton lobisi, ne de elektrikli araç spekülatörlerinin, bize çektiği bir operasyon değil. Tüm bunların sebebi, bizzat AK Parti ve yöneticileridir”şeklinde kaydetti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2022, 17:18