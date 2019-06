İyi Partililer bile dayanamadı

İyi Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı’nın twitter hesabından yaptığı paylaşım, İskilip’i ayağa kaldırdı.

İskilipinsesi.com haber sitesinde yayınlanan habere göre, Özsaçmacı twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bizim buralarda ipe urgan derler urgana Merzifon’dan getirdiğimiz eşekleri bağlarız. Bursalılarda İskilip’ten getirip bağlıyorlar.” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Bursa Milletvekili hemşehrimiz Hidayet Vahapoğlu’nun attığı twite cevap veren Özsaçmacı’nın bu cevabı, İskilip’te büyük bir tepkiye neden oldu.

22 Haziran’da yapılan bu paylaşım üzerine, İskilip İP İlçe Başkanı Ömer Sardonat ve İP Belediye Başkan Adayı Avukat Muhsin Kocasaraç, Özsaçmacıya sert tepki gösterdi.

Sardonat ve Kocasaraç’ın ardından MH İlçe Başkanı Ali Alıcı da konuya ilişkin açıklamasında tepkisini dile getirdi.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

İyi Parti İskilip İlçe Başkanı Ömer Sardonat:

“İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı ilçemizin adını kullanarak, biz İskiliplilerin ve İYİ Parti İskilip ilçe teşkilatı olarak asla kabul etmediğimiz ve uygun bulmadığımız bir twit atmıştır. Bizim için İskilipli her bir şahıs insan olmanın en üstün özelliklerini taşımaktadır.

Böyle bir açıklamayı kesinlikle kabul etmiyoruz. İYİ Parti İskilip teşkilatı olarak her İskilipli’ye, her nerede yaşarsa yaşasın saygımız sonsuzdur. Bütün hemşerilerimden şahsım ve teşkilatım adına özür diliyorum"

İyi Parti İskilip Belediye Başkan Adayı Avukat Muhsin Kocasaraç:

“Ömer başkanımın açıklamasına katılıyorum ve İl başkanının haddini aşan bu açıklamasını şiddetle kınıyorum İskilip adını kullanarak İskilipli hemşehrilerimi rencide etmek kimsenin haddine değildir ve bu konuda genel merkez nezdinde de konunun takipçisi olacağız Burada şunu belirtmek isterim ki bir kişinin yanlışından dolayı İYİ PARTİ ve Genel Başkanımızı eleştirmekte hiçbir hakkaniyete uymaz lütfen bu konuda dikkatli olalım selam ve saygılarımla”

MHP İskilip İlçe Başkanı Ali Alıcı:

“İp Partisi Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinden güzel ilçemiz İskilip’in de ismini kullanarak siyasetçiye yakışmayacak açıklamalarda bulunmuştur. İskilip’e ve İskilipliye eşek deme nezaketsizliğinde ve kabalığında bulunan bu zat siyasi tarihimize kara bir leke olarak geçmiştir. Bu şahsın akıl tutulması yaşadığı her halinden aşikardır. Sermayesi insan olan siyaset kurumunun, temsil noktasında bulunan kimselerin hezeyanlar içerisinde açıklamalar yapması anlaşılabilir bir durum değildir. Bu şahsın hakaretlerini kendisine misli ile iade edip, İskilip Kamuoyuna selam ve saygılarımı iletiyorum."

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2019, 15:13