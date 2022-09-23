İyilik Atölyesi, köy okullarını güzelleştiriyor

Çorum Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, İyilik Atölyesi projesi kapsamında köy okullarında bakım ve onarım çalışması yapıyor.

İyilik Atölyesi projesiyle gençlerin köy okullarına iyilikler götürdüğünü ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, Gençlik Konseyine üye gençlerin Mecitözü İlçesine bağlı Kozören Köyü İlkokulu'nun bakım ve onarımını gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Öğrencilerin eğitim görecekleri sınıfların boyandığını ve yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin daha güzel ortamlarda ders yapmaları için hazır hale getirdiklerini kaydeden Candan, “İyiye ve doğruya yönelik çalışmalarımız hız kesmeden Gençlik Meclisimizin iyilik atölyesi tarafından devam edecek. Tek gayemiz minik kardeşlerimizin yüzlerini güldürebilmek. Tüm gençleri Gençlik Meclisimize ve İyilik Atölyesi çalışmalarımıza davet ediyorum” diye konuştu.

Candan, Kent Konseyi'nin çalışmalarını her zaman destekleyen ve kendilerinin yanında olan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın'a, emeği geçenlere ve gönüllülerimize teşekkür etti. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2022, 18:12