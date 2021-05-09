İyilik için yola çıktılar

Türkiye Diyanet Vakfı, ‘Kardeşlerini Unutma, Beklenen Sensin!’ diyerek, yurt içinde 81 ilde, yurt dışında ise 35 ülkeye yardım için yola çıkıyor.

Bu kapsamda TDV Çorum Şubesi, milletin emaneti olan zekat, fitre ve bağışlardan oluşan yardımlarını Ramazan ayında ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırmak için yollara çıkıp 300 aileye gıda paketi yardımı ve 60 aileye nakit yardımı yaparak kardeşlerinin yüzlerini güldürmeye çalıştı.

Yardım dağıtım organizasyonuna katılan Çorum İl Müftüsü ve TDV Çorum Şube Başkanı Muharrem Biçer, İl Müftü Yardımcısı Adem Aygül, TDV Çorum Şube görevlisi Ramazan Tarık Gökçe, Müftülük Mescidi İmam Hatibi Ahmet Emin Kaplan, Bilali Habeşi Camii İmam Hatibi Cezmi Durmuş ile TDV gönüllüleri, emanet edilen yardımları kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahipleri ailelere ulaştırdı.

Müftü Biçer; “İnsanlığın sevgi ve merhameti yeniden kuşanmaya ihtiyaç duyduğu bu dönemde TDV Çorum Şubesi olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin zor günlerinde yanlarında olmaya, gönül köprüleri kurmaya, temel ihtiyaçlarını gidermeye, mahzun çocukların yüzlerini güldürmeye çalıştık. Paylaşmaya ve şükretmeye en çok değer verdiğimiz bu ayda kısacası “Kimsesizlerin Kimsesi” olmaya gayret ettik.” dedi.

Müftü Biçer, hayırseverleri Ramazan ayı boyunca zekat, fitre, fidye, sadaka, gıda paketi, bayramlık kıyafet gibi bağışlarını yapmak üzere bagis.tdv.org web adresine davet ederken, vatandaşlara da tüm GSM operatörlerinin faturalı-faturasız hatlarından FİTRE ya da FİDYE yazıp 5601’e SMS göndererek 28 TL’lik fitre ve fidye bağışında bulunabileceklerini hatırlattı.

Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2021, 18:13