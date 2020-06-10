İyilikte sınır tanımayanlar

EROL TAŞKAN

İnşirah Derneği Çorum Temsilcisi Yavuz Bozdoğan, Afrika’nın pek çok ülkesinde yürüttükleri kuyu çalışmaları ve insanı yardımları değerlendirdi. Afrika’da yaşanan durumu vahim olarak nitelendiren Bozdoğan, “Oralarda açtığımız bir su kuyusunun, insan hayatına nasıl bir dokunuş yaptığını görmek, meselenin derinliğini hemen anlamanızı sağlıyor. Bir derde derman olmanın mutluluğu ve dua talebiyle hizmet için koşturuyoruz.” dedi.

İnsanların içinde bulundukları zor şartların sadece su ihtiyacı ile tarif edilemeyeceğini, ancak suyun insan hayatındaki önemi açısında, susuzluğun diğer ihtiyaçları bastırdığını anlatan Bozdoğan, hayır sahiplerinin hayırlarını taşıyıp yerine ulaştırmak için köprü vazifesi gördüklerini bildirdi.

Yapılan bağışların doğru, güvenilir ve şeffaf bir şekilde yerine ulaşmasının önemine vurgu yapan Bozdoğan, İnşirah Derneği olarak yıllardır çalıştıkları bölgeyi çok iyi tanıyor olmanın ve orada işbirilği yapacak doğru insanlarla el ele tutuşmanın avantajını yaşadıklarını söyledi.

Yapılan yardımların baştan sona kaydedilerek, sonucunun hayır sahibine ulaştırıldığını bildiren Yavuz Bozdoğan, “İnsanların bizi gördüğünde yollara dizilip zılgıt çekerek sevinç gösterisinde bulunması, hiçbir sözle ifade edilemez. Zira onlar asırlardır beyaz insanlardan gördüğü sömürü ve zulmü, Türk Milleti’nden görmedi. Türk Milleti’ni iyi tanıyorlar ve sevinçlerini Türkler geldi diyerek ifade ediyorlar.” diye konuştu.

Allah rızası için çıkılan yolda her türlü zorluğun nimete ve berekete dönüştüğünün altını çizen Bozdoğan, “bu yardım faaliyetleri hem duaya, hem muhabbete hem de ülkemizin doğru tanıtımına çok ciddi katkılar sağlıyor. Bölgenin ihtiyacını karşılayıp insanlara kardeşlik adına yardım elinizi uzatırken, bölgenin imkanlarını ve ihtiyaçlarını her yönüyle tahlil edebiliyorsunuz. Bu bilgi üzerine ülkemizin yatırımcıları da doğru konular ve temeller üzerine yatırım yapabiliyor. Bizim birincil amacımız insani yardımları ulaştırıp şu asırda temiz suya ulaşamayan kardeşlerimize umut olmak, dualarında yer tutmaktır.” dedi.

Bir kuyu bedelinin ortalama olarak 1500 TL olduğunu, bunun ülkelere göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Bozdoğan, ayrıca kurban, iftar sofraları, yetimler, ev yapımı gibi konularda da hayır sahiplerinin bağışlarını yerlerine ulaştırıp, sonucu hayır sahiplerine bildirdiklerini anlatarak, hayır sahiplerinin bu konuda yapacağı yardımlar konusunda çağrıda bulundu.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 21:53