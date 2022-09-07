İzmir Aliağa'da gastronomi merkezi için irtifak hakkı tesis edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan 1.424 m² yüzölçümlü taşınmaz, 5225 sayılı Kültür Yatırım ve Girişimlerini Teşvik Kanunu ve Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 25 yıl süreyle irtifak hakkı tesisi yoluyla özel tesis (yörenin geleneksel mutfağına ilişkin üretim ve sunumun yapıldığı bir gastronomi merkezi) olarak yerli tüzel kişilere kullandırılacak.

Yatırımcıların 3 Kasım 2022 günü saat 17.00'ye kadar istenilen bilgi ve belgeleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Genel Evrak’ına elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Söz konusu taşınmaz için tüzel kişilik olarak başvurulmalıdır. Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde ve Kullandırma Şartnamesinde belirlenecek hususlar kapsamında İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilir.

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Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022, 09:28