İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim-Araştırma Görevlisi alacak

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğü, 3 öğretim ve araştırma görevlisi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi alınacağı belirtildi.

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