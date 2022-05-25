İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 3 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu 3 öğretim görevlisi alacak

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3 öğretim görevlisi alacağını duyurdu. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 09.11.2018  tarihli  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  "Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş  Sınavlarına İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmeliği’nin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Görevlisi kadrolarına Öğretim Elemanı alınacağı belirtildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
Belediyeye ait otel kiraya verilecek
  1. GÜNCEL