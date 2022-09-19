İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi 23 öğretim üyesi alacak

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü 23 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitenin Senatosu’nca belirlenerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacağı belirtildi.

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Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2022, 16:41