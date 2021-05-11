İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yazılı sınav 22.06.2021 tarihinde saat 13:30’da İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde (Balatçık Mahallesi Havaalanı Şosesi No:33/2 Balatçık Çiğli İZMİR, Yabancı Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkalığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem  Birimlerinde  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  İstihdamına  İlişkin  Esas  ve  Usuller  Hakkında Yönetmelik"in  8  inci  maddesi  uyarınca,  Sözleşmeli  Bilişim  Personeli  pozisyonunda  istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 22.06.2021 tarihinde İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Yazılı  sınav  22.06.2021  tarihinde  saat   13:30’da  İzmir   Kâtip  Çelebi  Üniversitesinde (Balatçık   Mahallesi   Havaalanı   Şosesi   No:33/2    Balatçık   Çiğli   İZMİR,    Yabancı   Diller Yüksekokulu Binası 1. Kat) yapılacaktır. 

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