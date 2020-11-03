'İzmir’in yaralarını birlikte saralım’

Türk Kızılay, İzmir'deki depremin ardından yardım kampanyası başlattı.

Depremin ilk dakikalarından itibaren alarm durumunda afetzedelerin yanında olduklarını belirten Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, “2 Kasım 2020 tarihine kadar, beslenme hizmeti çerçevesinde, bölgede hizmet vermek üzere, 61 bin 276 kişi/öğün kapasiteli mobil ve beslenme üniteleri alana sevk edilmiş, Bölge Afet Müdahale Merkezlerinden, barınma ve temel afet malzemeleri alana gönderilmiştir. Halk Sağlığı ve Psikososyal Destek Ekipleri sahaya gönderilmiştir. 144 bin 460 maske ve 5000 dezenfektan sahaya sevkedilmiştir. 2 bin 49 barınma çadırı, 51 genel maksatlı çadır, 16 bin 50 battaniye, 6 bin 888 yatak, 1.256 ısıtıcı ve 2 bin 657 mutfak seti dağıtımı yapılmıştır. 232 bin 917 sıcak yemek, 120 bin 83 ikram malzemesi, 42 bin 614 sıcak-soğuk içecekler ve 68 bin 417 su gıda yardımı olarak sunulmaktadır.” dedi.

Türk Kızılay Genel Merkezi’nin, şube ve temsilciliklerden 174 çalışan, 481 gönüllü ve 6 ikram aracı, 5 mobil mutfak, 8 öncü haberleşme aracı, 8 nakliye aracı ile alanda hizmet verdiğini kaydeden Türk Kızılay Çorum Şube Başkanı Hüseyin Kılıç, “Tüm gücümüzle İzmir'in yanındayız. El ele verdikçe her şeyi atlatırız. Siz de Kızılay'a bağış yaparak bu zor günlerinde İzmir'e destek olabilirsiniz.” dedi.

Kampanyanın 10 Kasım 2020 tarihine kadar devam edeceğini kaydeden Kılıç, yardım kanalları ve ihtiyaç listesine ilişkin şu bilgileri verdi:

NAKDİ BAĞIŞLAR

İzmir depremi nakdi bağışlarınızı

Türk Kızılay Çorum Şubesi

Banka Adı : Ziraat Bankası

Şube : 78-Çorum Şubesi

Hesap : 1868 5416

IBAN : TR94 0001 0000 7800 0018 6854 16

Açıklama kısmına isim, soyisim, T.C. kimlik numarası ve İzmir depremi yazarak yapabilirsiniz.

AYNİ YARDIMLAR

Ayni yardımlar Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Alanında toplanacaktır. (İl Emniyet Müdürlüğü karşısı)

İletişim: 0 552 168 16 57

Öncelik listesi: Gıda kolisi, hijyen seti, nohut, pirinç, bulgur, kuru fasülye, kırmızı/yeşil mercimek, sıvıyağ, salça, konserve, piknik kahvaltılık malzeme, meyve suyu ve ikramlık malzeme, battaniye, su (0,33/0,50), köpük tabak, bardak.

Kesinlikle alınmayacaklar: Süt, yumurta, tavuk, giyim ürünleri.

Tüm GSM operatörleri üzerinden 2868'e ‘DEPREM’ yazıp mesaj (SMS) yollayarak da 10 TL bağışta bulunabilirsiniz.”