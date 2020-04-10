‘İzolasyon en büyük koruyucu’

Çorum Tabip Odası Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, koronavirüsle mücadelede en büyük yarayı sağlık çalışanlarının aldığı ifade edildi.

Hekimler ve tüm sağlık çalışanlarının özveri ve kararlılıkla görevlerini sürdürürken, hem dış ortamda herkes kadar virüse maruz kaldıkları kadar hem çalıştıkları kliniklerde hem de COVID’li hasta müdahalelerinde virüs yüküne maruz kaldığı belirtilen açıklamada, vatandaşların, alınan önlemlere uyarak sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırmaları istendi.

Açıklamanın devamında; “Bugüne kadar COVID’den dolayı vefat eden değerli akademisyen hocalarımız ve hekimlerimizin haberini aldıkça çok büyük üzüntüler yaşadık. Her sağlık çalışanı yerleri zor doldurulacak büyük değerlerdir. Şehrimizde de maalesef virüs testi pozitif olan ve tedavi altına alınan hekim ve diğer sağlık çalışanlarımız bulunmaktadır. Çorum Tabip Odası olarak bu önemli mücadeleyi tereddütsüz yürüten tüm hekim ve sağlık çalışanlarımıza geçmiş olsun diyor ve acil şifalar diliyoruz. Desteğimizin hep onlarla birlikte olduğunu kendilerine bildirmek isteriz.

Bu mücadelenin sadece ‘sağlık çalışanlarıyla’ değil topyekün bir mücadele olduğunu halkımıza tekrar hatırlatıyoruz. Evde kalıp izolasyon sağlanması, virüsün yayılmasını engelleyen en büyük koruyucu etkendir. Dışarı çıkmak zorunda olan kişilerinde mümkün olduğunca topluluğa girmemeleri, dış ortamda sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyması ve maske takmasının önemini hatırlatmak isteriz. Halkımızdan devletimiz ve kamu görevlilerimizin aldığı önlemlere uymalarını, bu konuda onlara yardımcı olmalarını ve sağlık çalışanlarının da işlerini kolaylaştırmalarını bekliyoruz. Ayrıca koruyucu malzeme temini konusunda imkânı olan her vatandaşımızı maddi ve manevi her türlü destekle devletimize ve yerel devlet sağlık yönetimlerine desteğe çağırıyoruz.

Ayrıca yetkililerden her hekim ve sağlık çalışanı için her türlü koruyucu ekipmanın sağlanmasında eksiklik yaşanmamasını, çalışma ortamı ve bireysel riskleri artmış olanlara yönelik daha fazla önlem alınmasının sağlanmasını, hastane ve her türlü sağlık merkezlerinde oraya özgü çalışma koşulları dikkate alınarak ve burada çalışanların haklarını, sağlıklarını ve düşüncelerini dikkate alarak planlamaların yapılmasını hatırlatırız. Bu konuda devletimiz ve şehrimizdeki yetkili yöneticilere her türlü destek ve işbirliğine hazır olduğumuzu bildirmek isteriz. Salgının henüz devam ettiği unutulmamalıdır. Bu süre zarfında, salgınla mücadelede rehavete yol açan açıklamalardan ve görüntülerden kaçınılmalı, sürecin yönetiminde şeffaflık devam etmeli ve bu dönemde her paydaşın katkısı değerlendirilmelidir.”