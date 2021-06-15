Jandarma 182.yılını kutluyor

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 182. yılı nedeniyle İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. İlhan Uzunoğlu ve beraberindeki heyet Vali Mustafa Çiftçi’yi ziyaret etti.

başarılarla dolu köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı’nın kuruluşundan bugüne kadar Türk milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu belirten Vali Çiftçi, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını söyledi.

Çiftçi, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olan Jandarma’nın kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında ülkenin her noktasında gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu bundan sonra da olmaya devam edeceğini kaydetti.