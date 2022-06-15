Jandarma 183’üncü yaşını kutluyor

Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında ilk olarak Atatürk Anıtı’nda tören yapıldı.

İl Jandarma Komutanı J.Albay İlhan Uzunoğlu tarafından Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

J.Albay İlhan Uzunoğlu günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, “Başarılarla dolu 183 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce Türk Milletinin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Çorum İl Jandarma Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Jandarma Teşkilatının 183’üncü kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ulusumuzun birlik ve beraberliği, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve cumhuriyetimizin temel niteliklerinin muhafazası için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anar, Jandarma Teşkilatının fedakâr personel ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler dileriz” ifadelerini kullandı.

J.Albay İlhan Uzunoğlu beraberindekilerle birlikte daha sonra Vali Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. (Haber Merkezi)