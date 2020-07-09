Jandarma biçerdöver denetiminde

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri, traktör ve biçerdöver denetimlerine ağırlık verdi.

Özellikle hasat döneminde yoğun olarak görüldükleri karayollarında, eksik güvenlik donanımı ve tehlikeli şekilde yük yükleme nedeniyle büyük tehlike oluşturan traktör ve biçerdöverlerin oluşturduğu kazaları en aza indirmek amacıyla Jandarma Trafik Timlerince çiftçiler, hasat zamanı tarlada, köylerde ve karayolunda ikaz edilerek alınacak tedbirler hakkında bilgilendiriliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Çorum’da hasat zamanının başlaması ile birlikte traktör kazalarında artış yaşanmaya başladı. Son iki yılda Jandarma Trafik sorumluluk bölgesinde meydana gelen kazalarda, kazaya karışan araç cinslerine göre dağılımında da traktör cinsi araçlar otomobil ve kamyonetten (panelvan) sonra üçüncü sırada yer alıyor. Bu istatistikler traktör cinsi araçların trafikte ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Çorum sınırları içinde tarım araçlarına bağlı olarak meydana gelen kazaların en aza indirilebilmesi için, traktör, biçerdöver ve diğer zirai araçların 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda belirtilen trafik kurallarına titizlikle uyması gerekiyor.

Çiftçilikle geçimini sağlayan vatandaşların; trafik kazaları sonucu can ve mal kaybına uğramaması ve kurallara uymayan sürücülerin Jandarma Trafik Timlerince yapılan denetimlerinde trafik cezalarına maruz kalmamaları için;

Tarım ürünlerinin toplanması, yüklenmesi veya boşaltılması amacıyla tarla veya iş yerlerinde götürüp getirmek üzere lastik tekerlekli traktörlerin, bağlı römork veya yarı römorkların ışık donanımları eksiksiz olması, arka kısımlarına yansıtıcı şeritler ve reflektör takılması,

Traktörlerde flaşörlü yanıp sönen sarı ışıklı dönerli uyarı lambası kullanılır durumda olması,

Traktörlerin zorunlu olmadıkça karayoluna çıkmaması, biçerdöverlerin ise gece karayoluna hiçbir şekilde çıkmadan, gündüz karayolunu kullanması gerektiğinde biçerdöverin önündeki tablo sökülerek seyir etmesi,

Traktör römorklarında, trafik güvenliği açısından gerekli güvenlik tedbirleri alınmadan insan taşınmaması, araçların çamurluk, basamak, karasör kenarında, sürücü mahallinin veya aracın üstü gibi dış kısımlarda insan taşınmaması,

Traktör römorklarına, yandan ve arka kısımdan sarkacak, karayoluna değecek, düşecek, saçılacak, akacak şekilde yükleme yapılmaması, yükler sağlam olarak yerleştirilerek ve bağlanarak, kasanın yan ve arka kapakları kapalı olarak, yüklerin üzerine hiçbir şekilde yolcu bindirilmemesi büyük önem arz ediyor. (Haber Merkezi)

(Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 14:57