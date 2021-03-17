Jandarma hedefi tutturdu

Çorum İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin % 61 oranında azaldığını açıkladı.

2011- 2020 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde ülke genelinde trafik kazalarından kaynaklanan ölümlerin 10 yıl içerisinde % 50 oranında azaltılması hedeflenirken, Çorum İl Jandarma Komutanlığınca bu hedef % 61 olarak gerçekleştirildi.

2021 yılında uygulamaya konulan “2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında belirlenen yeni hedeflere ulaşmak üzere Çorum İl Jandarma Komutanlığınca Trafik Çalıştayı düzenlendi.

Çalıştay kapsamında;

Halkla ilişkiler esas alınarak, saygı ve sevgi kuralları çerçevesinde trafik kültürünün devamlılığının sağlanması ve trafik kurallarına uyulması yönündeki mevcut duyarlılığın arttırılması,

Trafik kuralı ihlal eden sürücülerin ihlal sonrası bilgilendirilmesi maksadıyla, tescil plakasına düzenlenen cezaları en aza indirerek, daha çok yüz yüze iletişimin sağlanması,

Çorum’un başlıca geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık nedeniyle diğer illere nazaran yaygın olan traktör kullanımına paralel olarak meydana gelen traktör kazalarını en aza indirmek maksadıyla traktör ve zirai araçların kullanımına yönelik denetimleri arttırmak ve traktör sürücülerine yönelik seminer sayılarını arttırılması,

Yapımı devam eden ve standartları gelişen karayollarında hızdan kaynaklı kazaları en aza indirmek üzere hız denetimlerine ağırlık verilmesi,

Jandarma sorumluluk bölgesindeki karayolu ağında kazaya sebebiyet verebilecek yol arızalarını tespit ederek yolun bakımından ve onarımından sorumlu ilgili kurumlara bildirerek, en kısa sürede tedbir alınmasının sağlaması kararları alındı.

Çorum İl Jandarma Komutanlığınca Çalıştayda alınan kararlar doğrultusunda, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak üzere Jandarma Trafik Timleri başta olmak üzere tüm birliklerce çalışmalara aralıksız devam edileceği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 21:25