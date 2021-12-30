Jandarma sokak hayvanlarına el uzattı

EROL TAŞKAN

Kargı Jandarma İlçe Komutanlığı’na bağlı Asayiş ve Trafik Ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlara el uzattı.

Sokak hayvanları başta olmak üzere, yabani hayvanlar için de seferber olan jandarma ekipleri, kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için araziye yem ve mama bıraktı.

Varlığı ve çalışmalarıyla vatandaşın gönlünde müstesna bir yere sahip olan ekipler, attıkları merhamet ve insanlık adımıyla da bir kez daha gönülleri fethetti.

Kendileri için uzatılan iyilik eline, kendilerince adeta teşekkür eder hareketlerle karşılık veren sahipsiz köpeklerin mutlulukları fotoğraf karelerine de yansıdı.