Jandarma vatandaşın emrinde

EROL TAŞKAN

Çorum Serpin Köyü'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki İhsaniye Sevim'in gıda talebine Jandarma ekipleri koştu.

156'ya yapılan telefon müracaatının üzerine harekete geçen Jandarma ekipleri, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile irtibat kurup, yaşlı kadının gıda ihtiyacını bildirdi.

İhsaniye Sevim için hazırlanan gıda paketini alarak yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta olan Serpin Köyü'ne giden Jandarma ekibi, yaşlı kadını gıdasız bırakmadı.

İçerisinde kuru gıdaların yer aldığı paketi köy kent demeksizin adresine ulaştıran Jandarma ekiplerine teşekkür eden yaşlı kadın, "Allah devletimizden razı olsun, Allah ömür versin. Jandarmayı aradım köy kent demediler kapıma kadar geldiler. Allah razı olsun." dedi.

Gıda paketini teslim eden Bayan Jandarma Astsubay, kendilerini 24 saat arayabileceğini, her zaman vatandaşın emrinde olduklarını söyledi.