Jandarma yeni sistem radar kullanmaya başladı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, her türlü hava şartlarında, araçta ve seyyar olarak kullanılabilen, gece görüş özelliği sayesinde gece de hız tespiti yapabilen yerli ve milli olarak üretilen ‘Medar Mobil Hız Tespit Sistemi’ kullanılmaya başladı.

4 adet yeni Medar Hız Tespit Sistemi’nin gelmesi ile birlikte İl Jandarma Komutanlığı’nın trafik sorumluluk sahasında kullanılan hız tespit cihazı (radar) sayısı 8’e yükseldi.

Yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı, meydana gelebilecek trafik kazalarını önleyebilmek, sürücülerde gece ve gündüz yakalanma duygusunu üst düzeye çıkarabilmek için sorumluluk alanında bulunan karayollarında, her türlü hava şartlarında, gece gündüz yeni radar sistemlerinin kabiliyetleri ölçüsünde hız denetimlerinin devam edeceği belirtildi. (Haber Merkezi)