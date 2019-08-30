Jandarma’da 'Rütbe ve Terfi’ töreni

FATİH BATTAR

Jandarma Genel Komutanlığı’nca üst rütbeye terfi ettirilen, Çorum İl Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan yarbay, yüzbaşı, astsubay, uzman jandarma ve kademeli çavuş rütbesindeki personel için 'Rütbe ve Terfi’ töreni düzenlendi.

İl Jandarma Alay komutanlığı’nda düzenlenen törene Vali Mustafa Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, İl Jandarma Komutanı Albay Abdırrahman Başbuğ ve terfi eden subay, astsubay ve uzman çavuşlar ile aileleri katıldı.

Vali Mustafa Çiftçi ve beraberinde protokol üyeleri terfi eden personele rütbelerini takarak, tebrik etti.

Vali Çiftçi, “Mazisi başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar oldu.” dedi