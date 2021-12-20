Jandarma’dan kaçak içki operasyonu

Yeni yıl öncesi kaçak içkiye yönelik denetimlerini arttıran Çorum İl Jandarma ekipleri, merkeze bağlı bir köyde yaptığı operasyonda 8 bin 500 litre kaçak fermente (şarap) ve 1 adet distilasyon sistemi ele geçirdi.

Çorum İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler tarafından yeni yıl öncesi Çorum genelinde sorumluluk alanlarında kaçak içkiye yönelik denetimler sürüyor.

Merkeze bağlı bir köyde kaçak içki yapıldığına dair ihbar alan ekipler, köyde bir şahsın evine operasyon düzenledi.

Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada 8 bin 500 litre kaçak fermente (şarap) ve 1 adet distilasyon sistemi ele geçirdi.

Şüpheli şahıs sevk edildiği makamlarca tutuklandı.